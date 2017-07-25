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В прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук. Слушайте и задавайте вопросы 26 июля с 7:20

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.07.2017 15:03

В прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук. Слушайте и задавайте вопросы 26 июля с 7:20Можно ли покупать овощи и фрукты на рынке и в магазинах, как защитить себя от некачественного товара и с какими жалобами обращаются в Роспотребнадзор жители Псковской области? В студии руководитель территориального Управления Роспотребнадзора Псковской области, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук. Слушайте 26 июля в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» с 7:20. Звоните и задавайте вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 66-27-47.
 

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