В прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук. Слушайте и задавайте вопросы 26 июля с 7:20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.07.2017 15:03

Можно ли покупать овощи и фрукты на рынке и в магазинах, как защитить себя от некачественного товара и с какими жалобами обращаются в Роспотребнадзор жители Псковской области? В студии руководитель территориального Управления Роспотребнадзора Псковской области, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук. Слушайте 26 июля в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» с 7:20. Звоните и задавайте вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 66-27-47.

