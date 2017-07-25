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Сегодня в Пскове прощаются с ветераном ФСБ Антоном Лихачёвым

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.07.2017 16:02

Сегодня в Пскове простились с почётным сотрудником Госбезопасности Антоном Петровичем Лихачевым. Он скончался на сто втором году жизни. Проводить его в последний путь сегодня пришли бывшие коллеги и сослуживцы, родственники и те, кто хорошо знал Антона Петровича.

Великую Отечественную он встретил уже оперативником. Занимался разведкой на Маньчжурской границе. На его счету с полсотни успешных операций, отмеченных высочайшими государственными наградами. После войны службу в КГБ продолжил. Дошел до начальника Управления. И даже находясь на пенсии, не забыл свою родную службу, активно участвовал в работе Совета ветеранов, передавая свой опыт и знания новому поколению сотрудников.

Дина Перевозчикова

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