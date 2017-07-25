logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 

Гдовское районное Собрание депутатов приняло отставку главы муниципалитета Михаила Разумнова

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 25.07.2017 15:25

Ранее Михаил Разумнов написал заявление о сложении с себя полномочий по состоянию здоровья. Напомним, в мае этого года Псковский городской суд временно отстранил Разумнова от работы. Следователи посчитали, что руководя районом, он может оказывать давление на свидетелей, либо иным образом препятствовать следствию по уголовному делу.

Оно было возбуждено в конце прошлого года за незаконную продажу земли. Прокуратура признала в сделке грубые нарушения земельного и антикоррупционного законодательства. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок до семи лет.

Татьяна Борисова

SocButtons v1.5
 
 

Новости

 
 
Россия 1
соавтор
Радио России Радио Маяк
Kinza
Россия 24
Хлебосол
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6