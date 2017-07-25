Гдовское районное Собрание депутатов приняло отставку главы муниципалитета Михаила Разумнова

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.07.2017 15:25

Ранее Михаил Разумнов написал заявление о сложении с себя полномочий по состоянию здоровья. Напомним, в мае этого года Псковский городской суд временно отстранил Разумнова от работы. Следователи посчитали, что руководя районом, он может оказывать давление на свидетелей, либо иным образом препятствовать следствию по уголовному делу.

Оно было возбуждено в конце прошлого года за незаконную продажу земли. Прокуратура признала в сделке грубые нарушения земельного и антикоррупционного законодательства. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок до семи лет.

Татьяна Борисова