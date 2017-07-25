Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.07.2017 15:17

Сегодня - День сотрудника органов следствия России. Двадцать пятое июля как дата праздника была выбрано не случайно: именно тогда в тысяча семьсот тринадцатом году Петр Первый создал следственную канцелярию.

Лучших специалистов регионального Следственного комитета поздравили в Пскове. Им вручили почетные грамоты, благодарности, медали за усердие в службе. Как рассказал руководитель ведомства в Псковской области Олег Тушмалов, за последние десять лет Псковское Управление Следственного комитета рассмотрело более семи тысяч уголовных дел, треть из которых - тяжкие и особо тяжкие. Понесли наказание около пяти тысяч преступников. Благодаря профилактическим мерам сотрудников за первые шесть месяцев этого года существенно сократились правонарушения, совершенные подростками. Также в компетенции органов следствия: расследование убийств, взяточничества, изнасилований, причинения тяжкого вреда здоровью и других преступлений.

Виктория Парфенова