Какие вещества считаются опасными и требуют специальной утилизации обсудим сегодня в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» (25 июля) в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.07.2017 14:18

Сегодня в мире остро стоит вопрос, как утилизировать опасные отходы. Касается он и жителей нашего региона. В теории, утилизация опасных отходов в Псковской области доступна практически каждому. Любой человек может сдать на утилизацию отходы, бытовую технику, батарейки и много других вещей, которые загрязняют окружающую среду. А вот на практике наши граждане сталкиваются с полным отсутствием информации о местах сбора и последовательности действий.

Куда сдать люминесцентные лампы? Что делать, если дома разбился градусник? И какие ещё вещества считаются опасными и требуют специальной утилизации? Эти и другие вопросы обсудим сегодня в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» (25 июля) в 18.10