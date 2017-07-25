Какие вещества считаются опасными и требуют специальной утилизации обсудим сегодня в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» (25 июля) в 18.10

Сегодня в мире остро стоит вопрос, как утилизировать опасные отходы. Касается он и жителей нашего региона. В теории, утилизация опасных отходов в Псковской области доступна практически каждому. Любой человек может сдать на утилизацию отходы, бытовую технику, батарейки и много других вещей, которые загрязняют окружающую среду. А вот на практике наши граждане сталкиваются с полным отсутствием информации о местах сбора и последовательности действий.
Куда сдать люминесцентные лампы? Что делать, если дома разбился градусник? И какие ещё вещества считаются опасными и требуют специальной утилизации? Эти и другие вопросы обсудим сегодня в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» (25 июля) в 18.10
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