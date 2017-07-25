О том, что год грядущий нам готовит, поговорим в прямом эфире с членами регионального отделения Союза писателей на Радио «Маяк-Псков» в ШОУ ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ 25 июля с 17:05

28 июля открывается один из крупнейших поэтических фестивалей - «Словенское поле». Проходит это знаковое международное событие в Изборске и Пскове. Кроме того, произведения псковских авторов печатают на главном российском литературном сайте «Российский писатель». И это далеко не все интересные новости о деятельности местных литераторов. О том, что год грядущий нам готовит, поговорим в прямом эфире ШОУ ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ на Радио «Маяк-Псков» с членами регионального отделения Союза писателей.
К нам придут: Андрей Бениаминов, Александр Себежанин, Игорь Исаев, Вита Пшеничная.
Слушайте 25 июля в ШОУ ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ на Радио «Маяк-Псков» с 17:05. Присоединяйтесь по телефону прямого эфира 66-27-47.
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