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Прокуратура проверила островские дороги

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.07.2017 11:30

Многочисленные нарушения выявила межрайонная прокуратура на дорогах местного и регионального значения Островского района и двенадцати улицах города. Качество проезжей части не устраивает ни водителей, ни пешеходов.

На горячую линию, организованную прокуратурой, поступило множество жалоб на выбоины и повреждения дорог, затрудняющих движение. Работы по устранению нарушений уже начались.
Как нам рассказал помощник островского межрайонного прокурора, Артём Белоногов, по результатам проверки, проведенной межрайонной прокуратурой, всей цепочке ответственных лиц, в том числе органам местного самоуправления и обслуживающим организациям, в общей сложности внесено пять представлений об устранении нарушений и требований законодательства об автомобильных дорогах и автомобильной деятельности. Ршается вопрос о привлечении ответственных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. 

Екатерина Давыдова

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