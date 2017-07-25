Уличная торговля - брать или не брать? Мнения псковичей разделились

Покупать или не покупать у уличных торговцев фрукты и овощи? Как показал наш опрос у псковичей нет однозначного мнения на этот счёт. Многие сомневаются в качестве товара, а кто-то, наоборот, уверен - здесь всё свежее и недорогое.
Персики, клубника, черешня, абрикосы и даже арбузы! У этих ящиков и палаток каждый день идет бойкая торговля; в выходные даже очереди за товаром. Лотки с овощами и фруктами, стаканчики с земляникой стоят на земле, на крылечках торговых центров в непосредственной близости от дорог. Зелень с огорода и грибы лежат на асфальте в пакетиках; сама торговля ни с кем не согласована, продукция неизвестного качества: её безопасность никем не проверена. Это всё похоже мало пугает некоторых псковичей. Кто-то тут же на месте пробует немытые ягоды, приобретает их. Проблем со здоровьем у таких покупателей нет только по счастливой случайности - уверены противники торговли в ларьках. Как нам удалось выяснить, единого мнения относительно несанкционированных торговых точек у горожан нет.
Виктория Парфёнова, Денис Алексеев
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Июль 2017
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