«Край партизанской славы» - в регионе может появиться новое почётное звание

Районы Псковской области смогут получить почётное звание «Край партизанской славы». С такой инициативой выступили жители Дедовичского района. Инициативу поддержали областные власти, которые взялись за разработку соответствующего документа. Одним из первых претендует на такое звание именно Дедовичский район.
В годы войны он был центром первого в стране «Партизанского края», возникшего на оккупированной территории. В марте сорок второго года отсюда отправили обоз для блокадного Ленинграда. Отметим, что ни в одном субъекте РФ нет подобного почётного звания, и наш регион может стать первопроходцем.
Татьяна Борисова
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