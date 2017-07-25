«Край партизанской славы» - в регионе может появиться новое почётное звание

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.07.2017 11:25

Районы Псковской области смогут получить почётное звание «Край партизанской славы». С такой инициативой выступили жители Дедовичского района. Инициативу поддержали областные власти, которые взялись за разработку соответствующего документа. Одним из первых претендует на такое звание именно Дедовичский район.

В годы войны он был центром первого в стране «Партизанского края», возникшего на оккупированной территории. В марте сорок второго года отсюда отправили обоз для блокадного Ленинграда. Отметим, что ни в одном субъекте РФ нет подобного почётного звания, и наш регион может стать первопроходцем.

Татьяна Борисова