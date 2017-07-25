Из-за капризов погоды на селе спешат заготовить корма

Холодная летняя погода сказалась на графике сельскохозяйственных работ. Многим растениям не хватает солнца и тепла, поэтому вызревают культуры значительно позже, чем в прошлом году. А, например, кормовые травы получаются менее питательным. Как с капризами природы справляются псковские сельхозпроизводители?
Ждать милости от природы работники сельского хозяйства не привыкли. Однако, это дождливое холодное лето принесло, пожалуй, больше хлопот, чем обычно. Например, в хозяйстве "Металлист" практически не удалось заготовить сена. Ведь после покоса, траве необходимо посохнуть хотя бы несколько дней, а дожди в этом сезоне были чуть ли не ежедневными.
Хуже всего пасмурная погода сказалась на кукурузе. Обычно, в это время года растение выше в два раза. Но ещё не всё потеряно. Если будет достаточно солнечных дней, она может быть ещё вырастет и даже созреет. Зато регулярный полив отлично отразился на росте таких культур, как горох, овёс и вика.
Однако, здесь тоже не всё гладко. Из-за такого стремительного роста, убирать эти травы приходится раньше срока. Ведь под тяжестью собственного веса их может пригнуть к земле. Растения скашивают, собирают и загружают в специальные силосные ямы.
Хозяйство "Металлист" работает в Тямше ещё с советских времён. В последние годы активно расширяется. За пять лет объём производства молока увеличился в полтора раза. По словам директора предприятия, положительным стимулом стало в том числе и импортозамещение. Сейчас коров и телят в "Металлисте" тысяча триста голов. Кормов на зиму для них нужно заготовить восемь-девять тысяч тонн. В хозяйстве уверены, что с этой задачей справятся, даже несмотря на капризы погоды. Тем более, что ещё остался, так называемый, переходящий запас с прошлого года.
Позитивный настрой аграриев можно понять. Ведь неприятные сюрпризы погода преподносит каждый год. Однако против них есть уже испытанное средство - регулярный и добросовестный труд.
Виктория Писукова, Тигран Гаспарян
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