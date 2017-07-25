Иван Цецерский поздравил мам и их детей, родившихся двадцать третьего июля

Семь малышей родились в Пскове в День города. Три мальчика и четыре девочки. Уже традиционно мам поздравил глава города Пскова Иван Цецерский. Он посетил псковский Перинатальный центр и пока новорождённые спали, вручил их матерям цветы и подарки.
Также глава города поинтересовался самочувствием женщин и пожелал всем им счастливой жизни. Иван Цецерский поздравляет мам и их детей, родившихся двадцать третьего июля, уже девятый год подряд.
Виктория Писукова
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Июль 2017
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