Иван Цецерский поздравил мам и их детей, родившихся двадцать третьего июля

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.07.2017 11:22

Семь малышей родились в Пскове в День города. Три мальчика и четыре девочки. Уже традиционно мам поздравил глава города Пскова Иван Цецерский. Он посетил псковский Перинатальный центр и пока новорождённые спали, вручил их матерям цветы и подарки.

Также глава города поинтересовался самочувствием женщин и пожелал всем им счастливой жизни. Иван Цецерский поздравляет мам и их детей, родившихся двадцать третьего июля, уже девятый год подряд.

Виктория Писукова