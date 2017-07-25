В Пскове открылась фотовыставка «Жизнь продолжается»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.07.2017 11:20

Выставка «Жизнь продолжается» открылась в Пскове в зале Союза художников. На ней представлены тринадцать фоторабот, героями которых стали псковичи-люди с ограниченными возможностями. Снимки рассказывают об их жизни, увлечениях и работе. Кадр построен так, чтобы зритель не догадался о физических недостатках.

Автор работ – фотограф Ирина Большакова работала над этим проектом около восьми месяцев, потребовалось сделать более тысячи кадров, среди которых студийные снимки и фотографии из жизни.

Андрей Удалов