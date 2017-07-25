logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

В Пскове открылась фотовыставка «Жизнь продолжается»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 25.07.2017 11:20

Выставка «Жизнь продолжается» открылась в Пскове в зале Союза художников. На ней представлены тринадцать фоторабот, героями которых стали псковичи-люди с ограниченными возможностями. Снимки рассказывают об их жизни, увлечениях и работе. Кадр построен так, чтобы зритель не догадался о физических недостатках.

Автор работ – фотограф Ирина Большакова работала над этим проектом около восьми месяцев, потребовалось сделать более тысячи кадров, среди которых студийные снимки и фотографии из жизни.

Андрей Удалов

SocButtons v1.5
 
 

Новости

 
 
Хлебосол
Kinza
Россия 24
Россия 1
соавтор
Радио России Радио Маяк
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6