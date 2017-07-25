Псковские гребцы показали высокие результаты на Первенстве России в Нижнем Новгороде

Экипаж Кирилла Пузыни и Ильи Ковтуна взял золото в финальном заезде двоек без рулевого. Ещё одни наш спортсмен Павел Сорин на мировом первенстве по гребному спорту среди молодёжных сборных в составе мужской парной четвёрки занял второе место, уступив победителям гонки, новозеландцам, всего двадцать две сотых секунды.
Второй результат и у велосипедиста Ивана Макарова - на Cурдолимпиаде в Турции он взял серебро в групповой велогонке. Добавим, что все ребята - воспитанники областного Центра спортивной подготовки.
Татьяна Борисова
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