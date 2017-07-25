logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

Псковские гребцы показали высокие результаты на Первенстве России в Нижнем Новгороде

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 25.07.2017 11:17

Экипаж Кирилла Пузыни и Ильи Ковтуна взял золото в финальном заезде двоек без рулевого. Ещё одни наш спортсмен Павел Сорин на мировом первенстве по гребному спорту среди молодёжных сборных в составе мужской парной четвёрки занял второе место, уступив победителям гонки, новозеландцам, всего двадцать две сотых секунды.

Второй результат и у велосипедиста Ивана Макарова - на Cурдолимпиаде в Турции он взял серебро в групповой велогонке. Добавим, что все ребята - воспитанники областного Центра спортивной подготовки.

Татьяна Борисова

SocButtons v1.5

Похожие материалы

 
 

Новости

 
 
Хлебосол
Kinza
Россия 24
Россия 1
соавтор
Радио России Радио Маяк
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6