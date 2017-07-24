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Около 40 тысяч человек побывали на праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Пскова

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.07.2017 21:44

Псков отметил День рождения. В Дни города больше сорока тысяч человек посетили полсотни праздничных мероприятий. Музыкальные и танцевальные коллективы развлекали горожан и гостей на различных площадках. Работала ремесленная ярмарка, играл духовой оркестр, поздравления принимали молодожёны. Открыли череду праздничных торжеств спортсмены на стадионе "Машиностроитель".

Екатерина Давыдова, Василий Нордэн

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