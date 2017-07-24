Иван Цецерский на традиционном приеме в честь Дня города поздравил псковичей с праздником

После торжественной церемонии в Зеленом театре все собрались в Городском культурном центре, здесь состоялся традиционный приём главы Пскова. За праздничным столом - почётные граждане города, ветераны Великой Отечественной войны, руководители предприятий, военнослужащие. С семьдесят третьей годовщиной освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков гостей ещё раз поздравил Иван Цецерский.
Он отметил: процветание областного центра было бы невозможно без упорной работы всех присутствующих. Также глава города добавил: юные псковичи - достойные преемники, в этом году школы города выпустили рекордное количество медалистов. В целом, заметили гости, сейчас Псков динамично развивается: приводятся в порядок улицы, дворы, не остается без внимания - культурная сфера.
Виктория Парфенова
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6