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Иван Цецерский на традиционном приеме в честь Дня города поздравил псковичей с праздником

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.07.2017 17:37

После торжественной церемонии в Зеленом театре все собрались в Городском культурном центре, здесь состоялся традиционный приём главы Пскова. За праздничным столом - почётные граждане города, ветераны Великой Отечественной войны, руководители предприятий, военнослужащие. С семьдесят третьей годовщиной освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков гостей ещё раз поздравил Иван Цецерский.

Он отметил: процветание областного центра было бы невозможно без упорной работы всех присутствующих. Также глава города добавил: юные псковичи - достойные преемники, в этом году школы города выпустили рекордное количество медалистов. В целом, заметили гости, сейчас Псков динамично развивается: приводятся в порядок улицы, дворы, не остается без внимания - культурная сфера.

Виктория Парфенова

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