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Программу «Сделано на Псковщине» смотрите сегодня (24 июля) на канале «Россия 24» в 19.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.07.2017 17:25

Программу «Сделано на Псковщине» смотрите сегодня (24 июля) на канале «Россия 24» в 19.45Иван Павлов расскажет историю успеха старейшего предприятия молочной отрасли нашего региона. Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод выдержал войну, девяностые и продолжает радовать псковичей и гостей области своей продукцией. В чем секрет качества? Об этом и не только в программе «Сделано на Псковщине» смотрите сегодня (24 июля) на канале «Россия-24» в 19.45

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