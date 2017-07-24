Программу «Сделано на Псковщине» смотрите сегодня (24 июля) на канале «Россия 24» в 19.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.07.2017 17:25

Иван Павлов расскажет историю успеха старейшего предприятия молочной отрасли нашего региона. Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод выдержал войну, девяностые и продолжает радовать псковичей и гостей области своей продукцией. В чем секрет качества? Об этом и не только в программе «Сделано на Псковщине» смотрите сегодня (24 июля) на канале «Россия-24» в 19.45