День города Пскова получился веселым, громким, ярким

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.07.2017 19:40

Для псковичей на Дне города работали десятки интерактивных площадок: здесь можно было обучиться бальным танцам, пройти исторический квест, заглянуть на фестивали этно-моды, водных фонариков и красок Холи.

Здесь нет высоких потолков, шикарных люстр со свечами и парадных лестниц, но несмотря на это организаторы под открытым небом погрузили псковичей в атмосферу настоящего бала. Закружиться в вальсе, польке, джиге и контрдансе мог любой желающий. Боишься, что не справишься? Забудь об этом! Наставники покажут основные фигуры и научат технике выполнения движений.

Среди посетителей - самая таинственная фигура праздника. Её ищут все, но найти удается немногим. Гадалка. Она видит прошлое, предсказывает будущее, но ответит вам лишь на один вопрос.

Для тех, кто любит танцы современные - громкий, шумный и, главное, яркий фестиваль красок Холи! Каждый час - цветные залпы натуральной краски - вся она кстати абсолютно безопасна. На лицах, волосах, одежде и сумках псковичей - все цвета радуги. Чистыми отсюда уйти не удалось - даже взрослым.

Новые знакомства и профессиональное сотрудничество на Дне города ждали также и тех, кто не пачкал одежду, а профессией жизни выбрал - создавать её. На набережной реки Великой прошёл настоящий показ мод. Двадцать дизайнеров и коллекционеров головных уборов из Пскова и Опочки, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и стран Ближнего зарубежья представили свои коллекции платков, платьев, меховых нарядов и гимнастических костюмов на первом международном фестивале "Этно-Мода" в Пскове.

Уже вечером на закате солнца сотни водных фонариков замерцали в темноте огоньками. Фонарики-лотосы, по легенде, помогают людям достичь счастья в отношениях, фонарики-кубы - принесут владельцу материальные блага. Впрочем, конечно, не только об этом мечтают псковичи. И несмотря на поверье, что рассказывать желания не стоит, иначе не сбудутся - многие поведали нам, что загадали в День города.

Теперь все эти желания, верят псковичи, обязательно исполнятся. В целом, по признанию горожан, праздник получился веселым, громким, необыкновенно ярким, и главное, погода не подвела.

Виктория Парфёнова, Сергей Дьяков