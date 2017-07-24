Предстоящую реконструкцию Псковского музея-заповедника обсудим с заведующей отделом научно-фондовой работы Ольгой Васильевой в программе «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» 25 июля с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.07.2017 15:14

Псковский музей-заповедник готовится к большой реконструкции… Что будет с его фондами? На этот и другие вопросы ответит хранитель живописи и графики, заведующая отделом научно-фондовой работы Псковского музея-заповедника Ольга Васильева в программе «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» 25 июля с 7.20