Капсула с землей из деревни Выбуты отправится в Приморский край

Сегодня капсулу собрали у подножия Ольгинской часовни. А именно в небольшой поселок Ольга, который находится в бухте Японского моря и назван в честь великой княгини. Там на другом конце нашей страны тоже есть Ольгинская часовня, и гости из поселка Ольга привезли с собой в Псков землю с этого святого места.
Возложили её к основанию Священного Креста в Изборске в эту субботу. Церемония прошла в рамках форума "Имена в истории России", который проводит Российский союз туриндустрии. В следующем году форум пройдет во Владивостоке, организаторы ожидают увидеть там и делегацию из Пскова. Они уверены, что места, которые хранят память и других уголков земли смогут привлечь больше туристов.
Дина Перевозчикова
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