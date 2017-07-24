Торжественный молебен в память святой равноапостольной княгини Ольги прошел сегодня в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.07.2017 14:39

Торжественный молебен в память святой равноапостольной княгини Ольги прошел сегодня на Вечевой площади Псковского Кремля. Его отслужил митрополит Псковский и Порховский Евсевий. К полудню на площади у Троицкого собора собрались сотни псковичей и гостей города. По традиции православные пришли сюда крестным ходом.

Двадцать четвертого июля православная церковь вспоминает святую равноапостольную княгиню Ольгу, имя которой вошло в историю как имя великой созидательницы и мудрой правительницы. В молитвах люди просят у нее о заступничестве.

Дина Перевозчикова