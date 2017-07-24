Делегация детей и подростков из Башкирии приняла участие в праздновании Дня города Пскова

В торжественной церемонии возложения цветов на площади Победы приняли участие гости города. Одной из самых многочисленных стала делегация детей и подростков из Башкирии. Они приехали по обмену из столицы республики - Уфы. Это победители патриотических конкурсов, которые проходили в школах Орджоникидзевского района.
Вместе с псковичами они отпраздновали День города, побывали с экскурсиями в Печорах, Изборске и Пушкинских Горах.
Виктория Парфенова
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Июль 2017
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