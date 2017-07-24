Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.07.2017 12:01

На всех воинских захоронениях в День города состоялись памятные мероприятия. В Пскове состоялась акция "Автопоезд памяти". Ветераны, молодежь, представители власти и общественных организаций приняли участие в возложении цветов на шести захоронениях

На мемориальном кладбище на улице Юбилейной похоронены более шестисот солдат и офицеров, погибших при освобождении Пскова в сорок четвертом году. Почтить их память сюда приехали ветераны, школьники, воспитанники центра Патриот и юнармейцы. Малолетняя узница Вера Горбунова привезла с собой целую охапку цветов. Чтобы хотя бы по одному положить на каждую могилу. Она - коренная псковичка, помнит и оккупацию города, и бомбежки, и пересыльный лагерь в Польше, из которого ее чуть не отправили в Освенцим. Семье удалось бежать при помощи поляков.

На каждом захоронении или памятном знаке участники акции возлагали гирлянду славы, цветы и венки. В память о погибших объявлялась минута молчания, а воины Псковского гарнизона салютовали из стрелкового оружия.

Такая акция в Пскове уже стала традиционной. Она проходит с две тысячи тринадцатого года в день освобождения города - двадцать третьего июля.

Участники акции "Автопоезд памяти" посетили шесть памятных мест и воинских захоронений в Пскове во всех районах города - от Дальнего Завеличья до Крестов. Всего в Пскове более двадцати мемориалов и захоронений, которые посвящены Великой Отечественной войне.



Иван Павлов, Иван Лопаев