Вальс, польку, джигу и контрданс научились танцевать псковичи на Дне города

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.07.2017 11:57

Специальная площадка работала на улице Пушкина. Здесь под руководством опытных наставников все желающие погрузились в атмосферу настоящего бала! Жесткого дресс-кода нет, отсутствие партнера тоже не беда: знакомства завязываются прямо во время танца. Также посетителей праздника ждали и десятки других развлекательных мероприятий: исторический квест, аттракционы, батуты, фотозоны, фестиваль красок Холи.

Чистыми отсюда уйти не удалось даже взрослым. В целом, псковичи и туристы отметили: День города Пскова получился веселым, громким, ярким... А, по признанию гостей из Швеции - ещё и очень вкусным.

На набережной Великой прошёл самый настоящий показ одежды. Двадцать дизайнеров из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и стран Ближнего зарубежья представили свои коллекции платков, платьев, меховых нарядов и гимнастических костюмов. Некоторые дефиле сопровождались живой музыкой.

Уже вечером, на закате, у реки Псковы гости праздника отправили в плавание сотни светящихся фонариков, на каждом написаны самые сокровенные желания. Которые, верят псковичи, теперь обязательно исполнятся.



Виктория Парфенова