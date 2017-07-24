Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.07.2017 11:47

Спортсмены разных возрастов состязались в дартсе, стритболе и волейболе. Самые юные участники встретились на велотрассе. Некоторым едва исполнилось два года. Ребята ездили на беговелах и велосипедах. При активной поддержке родителей, которые сопровождали спортсменов на протяжении всей трассы.

Открыли соревнования торжественным построением всех спортсменов и выступлением спортивного клуба "Бригантина".

Особенным этот День города стал для молодоженов. По традиции их чествовали на Октябрьской площади. Семь пар вступили в новую жизнь, получили подарки от города и напутствия от жителей Пскова. Официальным открытием праздника стал парад с участием почетных граждан Пскова, властей города, творческих коллективов и гостей. Поздравить Псков с праздником приехали делегации из Белоруссии, Латвии, Эстонии, Грозного и гости из разных уголков России.

Екатерина Давыдова