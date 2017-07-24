Спортсмены разных возрастов состязались в дартсе, стритболе и волейболе. Самые юные участники встретились на велотрассе. Некоторым едва исполнилось два года. Ребята ездили на беговелах и велосипедах. При активной поддержке родителей, которые сопровождали спортсменов на протяжении всей трассы.
Открыли соревнования торжественным построением всех спортсменов и выступлением спортивного клуба "Бригантина".
Особенным этот День города стал для молодоженов. По традиции их чествовали на Октябрьской площади. Семь пар вступили в новую жизнь, получили подарки от города и напутствия от жителей Пскова. Официальным открытием праздника стал парад с участием почетных граждан Пскова, властей города, творческих коллективов и гостей. Поздравить Псков с праздником приехали делегации из Белоруссии, Латвии, Эстонии, Грозного и гости из разных уголков России.
Екатерина Давыдова
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Июль 2017
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