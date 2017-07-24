В Пскове состоялся торжественный ритуал выхода пограничных нарядов на охрану государственной границы

Церемония прошла на набережной реки Великой. Минутой молчания почтили память погибших при выполнении задач по охране границы. Наряды пограничников промаршировали по набережной, а по Великой прошли сторожевые катера, оснащенные современными радиостанциями и навигационным оборудованием.
Псковская область единственный регион на Северо-Западе, который граничит сразу с тремя государствами. Общая протяженность границы более восьмисот километров. Уже в этом году Пограничное управление задержало более полутора тысяч нарушителей государственной границы.
Екатерина Давыдова
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Июль 2017
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