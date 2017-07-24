В Пскове состоялся торжественный ритуал выхода пограничных нарядов на охрану государственной границы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.07.2017 11:32

Церемония прошла на набережной реки Великой. Минутой молчания почтили память погибших при выполнении задач по охране границы. Наряды пограничников промаршировали по набережной, а по Великой прошли сторожевые катера, оснащенные современными радиостанциями и навигационным оборудованием.

Псковская область единственный регион на Северо-Западе, который граничит сразу с тремя государствами. Общая протяженность границы более восьмисот километров. Уже в этом году Пограничное управление задержало более полутора тысяч нарушителей государственной границы.

Екатерина Давыдова