К священному холму в Изборске доставили землю из поселка Ольга Приморского края

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.07.2017 10:24

Церемониал землеприношения провели члены Дальневосточного регионального отделения Российского союза туриндустрии. По традиции, ссыпанную землю внесли в памятную книгу. После чего, делегации возложили цветы к священному холму.

В Псков приехали представители туристических ведомств и организаций из субъектов Российской федерации от Калининграда до Владивостока. Для участия в форуме "Имена в истории России", приуроченный к Дню памяти княгини Ольги, который отмечают сегодня. Специалисты обсудят роль выдающихся личностей и исторических имен в методике привлечения турпотоков.

Екатерина Давыдова