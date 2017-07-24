К священному холму в Изборске доставили землю из поселка Ольга Приморского края

Церемониал землеприношения провели члены Дальневосточного регионального отделения Российского союза туриндустрии. По традиции, ссыпанную землю внесли в памятную книгу. После чего, делегации возложили цветы к священному холму.
В Псков приехали представители туристических ведомств и организаций из субъектов Российской федерации от Калининграда до Владивостока. Для участия в форуме "Имена в истории России", приуроченный к Дню памяти княгини Ольги, который отмечают сегодня. Специалисты обсудят роль выдающихся личностей и исторических имен в методике привлечения турпотоков.
Екатерина Давыдова
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6