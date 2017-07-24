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К священному холму в Изборске доставили землю из поселка Ольга Приморского края

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.07.2017 10:24

Церемониал землеприношения провели члены Дальневосточного регионального отделения Российского союза туриндустрии. По традиции, ссыпанную землю внесли в памятную книгу. После чего, делегации возложили цветы к священному холму.

В Псков приехали представители туристических ведомств и организаций из субъектов Российской федерации от Калининграда до Владивостока. Для участия в форуме "Имена в истории России", приуроченный к Дню памяти княгини Ольги, который отмечают сегодня. Специалисты обсудят роль выдающихся личностей и исторических имен в методике привлечения турпотоков.

Екатерина Давыдова

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