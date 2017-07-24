Центральная церемония в День освобождения города состоялась на площади Победы

Участники церемонии: ветераны, молодежь, представители власти, общественности - возложили цветы и венки к монументу. Заупокойную литию на Могиле неизвестного солдата отслужил митрополит Псковский и Порховский Евсевий.
У памятника собрались более ста человек, чтобы почтить память солдат, погибших при освобождении Пскова. Город был освобожден частями сто двадцать восьмой и триста семьдесят шестой стрелковых дивизий, а два подразделения после этой операции получили наименование "Псковские".
Иван Павлов
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6