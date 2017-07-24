Центральная церемония в День освобождения города состоялась на площади Победы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.07.2017 10:21

Участники церемонии: ветераны, молодежь, представители власти, общественности - возложили цветы и венки к монументу. Заупокойную литию на Могиле неизвестного солдата отслужил митрополит Псковский и Порховский Евсевий.

У памятника собрались более ста человек, чтобы почтить память солдат, погибших при освобождении Пскова. Город был освобожден частями сто двадцать восьмой и триста семьдесят шестой стрелковых дивизий, а два подразделения после этой операции получили наименование "Псковские".

Иван Павлов