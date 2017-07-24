В Псковской галерее «Дар» открылась выставка памяти Бориса Погостина «Незавершённая работа»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.07.2017 10:18

Выставка памяти Бориса Погостина «Незавершённая работа» приурочена к юбилею художника, до которого он не дожил несколько месяцев. Зал галереи переполнен гостями, в центре мольберт с той самой незавершённой работой и много цветов. По словам организаторов выставки, случайных людей на ней не было.

Родственники, друзья, почитатели творчества - все пришли в очередной раз увидеть самые лучшие работы мастера. Моряк и художник в одном лице, Погостин на холсте изображал только то, что любил всем сердцем: родной Алтай и не менее родной Псков, бесконечные российские пейзажи, леса, реки и, конечно же, море. Глава города отметил, что Борис Погостин был настоящим патриотом своей земли. И то, что выставка открылась к Дню города – это очень символично.

Татьяна Борисова