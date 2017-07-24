В Пскове представители армянской общины отметили праздник Вардавар

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.07.2017 10:13

В этом году День города совпал с армянским праздником Вардавар, отметить его в Пскове решили представители армянской общины.

В амфитеатре Детского парка они подготовили концерт. Со сцены звучали стихотворения и песни, посвященные этой южной стране. Для зрителей община подготовила танцевальные постановки: народные армянские и современный флешмоб.

Уже во время концерта началось основное действо - взаимное поливание водой - главная традиция праздника Вардавар.

В православии Вардавар отмечается на четырнадцатой неделе после Пасхи. На празднике в Пскове армянская молодежь подготовила театрализованное представление о появлении праздника Вардавар.

Иван Павлов