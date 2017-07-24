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В Пскове представители армянской общины отметили праздник Вардавар

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.07.2017 10:13

В этом году День города совпал с армянским праздником Вардавар, отметить его в Пскове решили представители армянской общины.
В амфитеатре Детского парка они подготовили концерт. Со сцены звучали стихотворения и песни, посвященные этой южной стране. Для зрителей община подготовила танцевальные постановки: народные армянские и современный флешмоб.

Уже во время концерта началось основное действо - взаимное поливание водой - главная традиция праздника Вардавар.
В православии Вардавар отмечается на четырнадцатой неделе после Пасхи. На празднике в Пскове армянская молодежь подготовила театрализованное представление о появлении праздника Вардавар.

Иван Павлов

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