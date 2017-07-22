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В День города псковичей ждет разнообразная праздничная программа

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.07.2017 21:05

Завтра Псков начнёт праздновать День освобождения. День города – один из самых любимых и долгожданных праздников. В этом году к Дню города обустроили новую площадку – на набережной Псковы у Троицкого моста, где пройдет праздничная программа «Град Скобаря».

Открывается площадка в одиннадцать часов. Также концерты, ремесленная ярмарка и спортивные мероприятия пройдут уже в традиционных местах: в Детском парке, на стадионе «Машиностроитель» и в Зеленом театре. А в час дня горожан ждет большой концерт на главной сцене на Октябрьской площади. Еще одно необычное событие – фестиваль «Этно-мода». Показ состоится прямо на набережной Великой, а именно в амфитеатре на Детской улице. Центр науки и спорта «Без Предела» в эти выходные тоже выходит на улицы города. На их площадке в Детском парке за памятником Ольге можно будет окунуться в мир виртуальной реальности: киберспорт, игровые симуляторы, очки виртуальной реальности, роботехника и леготека. В эти выходные пройдут сразу два фестиваля: фестиваль красок с двух до шести в Финском парке и фестиваль водных фонариков в восемь вечера на Золотой набережной. И не пропустите праздничный фейерверк! 22 июля в одиннадцать вечера! Хороших выходных! С Днем города!

Дина Перевозчикова

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