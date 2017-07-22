В День города псковичей ждет разнообразная праздничная программа

Завтра Псков начнёт праздновать День освобождения. День города – один из самых любимых и долгожданных праздников. В этом году к Дню города обустроили новую площадку – на набережной Псковы у Троицкого моста, где пройдет праздничная программа «Град Скобаря».
Открывается площадка в одиннадцать часов. Также концерты, ремесленная ярмарка и спортивные мероприятия пройдут уже в традиционных местах: в Детском парке, на стадионе «Машиностроитель» и в Зеленом театре. А в час дня горожан ждет большой концерт на главной сцене на Октябрьской площади. Еще одно необычное событие – фестиваль «Этно-мода». Показ состоится прямо на набережной Великой, а именно в амфитеатре на Детской улице. Центр науки и спорта «Без Предела» в эти выходные тоже выходит на улицы города. На их площадке в Детском парке за памятником Ольге можно будет окунуться в мир виртуальной реальности: киберспорт, игровые симуляторы, очки виртуальной реальности, роботехника и леготека. В эти выходные пройдут сразу два фестиваля: фестиваль красок с двух до шести в Финском парке и фестиваль водных фонариков в восемь вечера на Золотой набережной. И не пропустите праздничный фейерверк! 22 июля в одиннадцать вечера! Хороших выходных! С Днем города!
Дина Перевозчикова
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6