Фильм ГТРК «Псков» «Ганза – Союз нового времени» получил дипломы за первое и второе место

Фильмы Марины Михайловой и Дениса Алексеева и радиопередачи Нины Витковской взяли награды на пятом международном конкурсе журналистских работ «Ганза – связь времен». Сегодня в Пскове чествовали победителей. Фильм «Ганза – Союз нового времени» получил дипломы за первое и второе место в номинации «Лучший исторический материал о Ганзейском движении». Съемки проходили в Кингисеппе и Великом Новгороде.
В номинации лучший радиоматериал третье место заняла передача о средневековой еде «Рецепты из Котла», которая идет на Радио "Маяк-Псков".
Андрей Удалов
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Июль 2017
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