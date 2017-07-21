Фильм ГТРК «Псков» «Ганза – Союз нового времени» получил дипломы за первое и второе место

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.07.2017 20:27

Фильмы Марины Михайловой и Дениса Алексеева и радиопередачи Нины Витковской взяли награды на пятом международном конкурсе журналистских работ «Ганза – связь времен». Сегодня в Пскове чествовали победителей. Фильм «Ганза – Союз нового времени» получил дипломы за первое и второе место в номинации «Лучший исторический материал о Ганзейском движении». Съемки проходили в Кингисеппе и Великом Новгороде.

В номинации лучший радиоматериал третье место заняла передача о средневековой еде «Рецепты из Котла», которая идет на Радио "Маяк-Псков".

Андрей Удалов