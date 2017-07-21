Имя почётного гражданина Пскова Ивана Калинина увековечили в мраморе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.07.2017 20:01

Сегодня на здании по улице Киселёва, где жил Заслуженный работник культуры, писатель-публицист и общественный деятель, открыли памятную доску. Тридцать лет Иван Егорович проработал на благо города. Участвовал в решении вопросов, связанных с развитием международных и культурных связей Пскова.

Награжден орденом «Знак Почета» и серебряным крестом ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Также в преддверии Дня города Иван Цецерский вручил паспорта псковским школьникам. Свой главный документ взрослой жизни в торжественной обстановке из рук главы города получили тридцать семь ребят.

Алина Чабан