Имя почётного гражданина Пскова Ивана Калинина увековечили в мраморе

Сегодня на здании по улице Киселёва, где жил Заслуженный работник культуры, писатель-публицист и общественный деятель, открыли памятную доску. Тридцать лет Иван Егорович проработал на благо города. Участвовал в решении вопросов, связанных с развитием международных и культурных связей Пскова.
Награжден орденом «Знак Почета» и серебряным крестом ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».
Также в преддверии Дня города Иван Цецерский вручил паспорта псковским школьникам. Свой главный документ взрослой жизни в торжественной обстановке из рук главы города получили тридцать семь ребят.
Алина Чабан
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