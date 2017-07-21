Павел Сорин и Иван Макаров, воспитанники областного Центра спортивной подготовки, покоряют мировые чемпионаты

Наш велосипедист Иван Макаров завоевал бронзовую медаль на двадцать третьих летних Сурдлимпийских играх, которые в эти дни проходят в Турции. Он стал третьим в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Ещё одна приятная новость пришла к нам из Болгарии. Пскович Павел Сорин вышел в полуфинал Первенства мира по гребле в Болгарии.
Он выступает в составе мужской парной четвёрки в молодёжной сборной России. Участие в мировом первенстве принимают больше восьмисот спортсменов из пятидесяти четырёх стран. Павел Сорин и Иван Макаров - воспитанники областного Центра спортивной подготовки.
Татьяна Борисова
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Июль 2017
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