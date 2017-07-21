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Фильм корреспондента ГТРК «Псков» Регины Кадыровой «Свобода внутри» стал победителем на Всероссийском конкурсе «Мир права»

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.07.2017 17:52

Фильм нашего корреспондента Регины Кадыровой "Свобода внутри" стал лучшим в номинации "Телевизионный фильм" на Всероссийском конкурсе «Мир права», который проходит сейчас в Саратове. Работа нашей коллеги посвящена разоблачению мифов, связанных с лёгкими наркотиками, и бытующими в молодёжной среде.

Этот проект подготовлен ГТРК "Псков" и областным Управлением по контролю за оборотом наркотиков при участии Центра по реабилитации наркозависимых "Ручей". Используется как учебно-наглядное пособие во время профилактических встреч с молодёжью в ВУЗах региона.
А в номинации "Журналистское расследование" лучшим стал репортаж о нелегальной торговле алкоголем Алины Чабан из ГТРК "Орёл", которая с недавнего времени стала нашей коллегой.

 

Татьяна Борисова

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