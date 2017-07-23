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О псковичах, которые прославились благодаря Интернету, поговорим с активистом движения "Убитые дороги" Николаем Мельковым в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 24 июля с 7.20.

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.07.2017 16:00

О псковичах, которые прославились благодаря Интернету, поговорим с активистом движения Идя в ногу со временем, многие все чаще славе на телевидении предпочитают Интернет. Кто-то ведет блоги о своей жизни, путешествиях, делится своим творчеством. Ну, а кто-то поднимает важные социальные вопросы. О псковичах, которые прославились благодаря Интернету, поговорим с активистом движения "Убитые дороги" Николаем Мельковым. Слушайте в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 24 июля с 7.20.

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