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Детский травматизм на аттракционах, кто в ответе? Обсудим с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой на телеканале «Россия-24» (21 июля) в 19.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.07.2017 15:23

За последнее время участились случаи детского травматизма на батутах. Кто несет ответственность за опасные аттракционы? Как и кем выдаются разрешения на их установку в Пскове? Об этом и не только в интервью на телеканале «Россия-24» с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой. Смотрите сегодня (21 июля) на канале «Россия-24» в 19.45.

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