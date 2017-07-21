Детский травматизм на аттракционах, кто в ответе? Обсудим с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой на телеканале «Россия-24» (21 июля) в 19.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.07.2017 15:23

За последнее время участились случаи детского травматизма на батутах. Кто несет ответственность за опасные аттракционы? Как и кем выдаются разрешения на их установку в Пскове? Об этом и не только в интервью на телеканале «Россия-24» с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой. Смотрите сегодня (21 июля) на канале «Россия-24» в 19.45.