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Ряды сотрудников службы судебных приставов пополнили двадцать пять новобранцев

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.07.2017 15:02

Сегодня они присягнули на верность закону, дали клятву хранить верность Отечеству и достойно выполнять свой долг. Получили и благословение от настоятеля храма Александра Невского Олега Тэора. В такой торжественной обстановке, на горе Соколихе, судебные приставы произносили присягу впервые. Тем, кто отличился на службе вручили награды и благодарности.

Алина Чабан

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