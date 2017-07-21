Ряды сотрудников службы судебных приставов пополнили двадцать пять новобранцев

Сегодня они присягнули на верность закону, дали клятву хранить верность Отечеству и достойно выполнять свой долг. Получили и благословение от настоятеля храма Александра Невского Олега Тэора. В такой торжественной обстановке, на горе Соколихе, судебные приставы произносили присягу впервые. Тем, кто отличился на службе вручили награды и благодарности.
Алина Чабан
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Июль 2017
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