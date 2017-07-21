Лучших следователей Северо-Запада наградил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Лучших следователей Северо-Запада в преддверии профессионального праздника сегодня наградил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В Пскове он провёл совещание с руководителями следственных органов округа.
Глава ведомства обратил особое внимание на расследование уголовных дел о нарушениях трудовых прав граждан в части невыплаты заработной платы и преступлений, совершённых несовершеннолетними и в отношении них.
Татьяна Борисова
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