logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

Лучших следователей Северо-Запада наградил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 20.07.2017 20:50

Лучших следователей Северо-Запада в преддверии профессионального праздника сегодня наградил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В Пскове он провёл совещание с руководителями следственных органов округа.

Глава ведомства обратил особое внимание на расследование уголовных дел о нарушениях трудовых прав граждан в части невыплаты заработной платы и преступлений, совершённых несовершеннолетними и в отношении них.

Татьяна Борисова

SocButtons v1.5
 
 

Новости

 
 
Kinza
Россия 24
соавтор
Хлебосол
Россия 1
Радио России Радио Маяк
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6