Лучших следователей Северо-Запада наградил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.07.2017 20:50

Лучших следователей Северо-Запада в преддверии профессионального праздника сегодня наградил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В Пскове он провёл совещание с руководителями следственных органов округа.

Глава ведомства обратил особое внимание на расследование уголовных дел о нарушениях трудовых прав граждан в части невыплаты заработной платы и преступлений, совершённых несовершеннолетними и в отношении них.

Татьяна Борисова