Ветеран Великой Отечественной Маргарита Алексеева в канун памятной даты освобождения Пскова делится военными воспоминаниями

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.07.2017 11:30

В воскресенье Псков отметит семьдесят третью годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Двадцать третьего июля в результате тяжелых уличных боев советские войска зашли в полуразрушенный город. Фашисты оставили после себя только руины и минные поля.

Уникальные кадры, снятые оккупантами в Пскове: войска Первого Гвардейского батальона армии Власова, присягнувшей немцам, устроили торжественный смотр. На кинопленке видны еще целые дома, церкви, Кремль, брусчатка и трамваи. До официального освобождения города еще один год, один месяц и один день.

В июле 44-го выглядеть Псков, увы, будет совсем иначе – целых домов останется мало. Отступая, немцы пытались вывезти все, что могли, а дома сжигали и взрывали. После фашистов осталось огромное количество мин. В архиве сохранились документы, по которым видно, что саперам пришлось прочесать буквально каждый метр земли.

Подрывы случались вплоть до конца сороковых, за месяц могли погибнуть по 2-3 человека. Эхо войны звучит и по сей день – боеприпасы находят каждый год. Где и сколько снарядов до сих пор таит в себе псковская земля – страшно представить.

В сорок пятом году из польского концлагеря в Псков вернулась Маргарита Алексеева. Было лето, цвела сирень, но город в руинах ¬– многим негде было жить.

До осени семья ютилась у родственников на перекрестке Калинина и Свердлова, позже, когда в суде удалось доказать право наследства, вернулась в дом на улице Кузнецкой. Сейчас здесь новостройки соседствуют со старыми деревянными домами. Гостиницу «Октябрь» и кинотеатр «Победа», вспоминает Маргарита Валентиновна, восстанавливали пленные немцы. Маргарита Валентиновна помнит, как рядом с ее домом еще во время оккупации подпольщики не раз водружали красную звезду на шпиль жертвам революции, а немцы в свою очередь ставили вместо него свастику, якобы в знак освобождения Пскова от большевиков, а на деле – безжалостной оккупации. Но победа в войне расставила все по местам – с 23 июля 1944 года фашистской символике в Пскове больше нет места.

Андрей Удалов, Иван Лопаев, Тигран Гаспарян, Кирилл Мосин