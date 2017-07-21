В Серёдке обнаружен вирус африканской чумы свиней

Вирус африканской чумы обнаружен в подсобном хозяйстве исправительной колонии в Серёдке. Здесь взяли три пробы на АЧС, все они оказались положительными. Сегодня материалы будут направлены на исследование в Институт ветеринарной вирусологии и микробиологии. Все поголовье свиней будет уничтожению.
Меры по нераспространению это опасного заболевания сегодня обсудили на экстренном совещании в районной администрации. Уже решается вопрос о введении ограничения движения транспорта по трассе Псков-Гдов-Сланцы.
Татьяна Борисова
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Июль 2017
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