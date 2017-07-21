В Серёдке обнаружен вирус африканской чумы свиней

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.07.2017 11:49

Вирус африканской чумы обнаружен в подсобном хозяйстве исправительной колонии в Серёдке. Здесь взяли три пробы на АЧС, все они оказались положительными. Сегодня материалы будут направлены на исследование в Институт ветеринарной вирусологии и микробиологии. Все поголовье свиней будет уничтожению.

Меры по нераспространению это опасного заболевания сегодня обсудили на экстренном совещании в районной администрации. Уже решается вопрос о введении ограничения движения транспорта по трассе Псков-Гдов-Сланцы.

Татьяна Борисова