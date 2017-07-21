В муниципальных аптеках региона на следующей неделе появятся льготные лекарства для больных диабетом

Инсулин в муниципальные аптеки поступит на следующей неделе. Об этом заявили в областном Комитете по здравоохранению. Ранее жители города жаловались на то, что необходимые препараты можно найти и купить в коммерческих аптеках, а в муниципальных, где они должны выдаваться бесплатно пациентов лишь ставят на очередь.
В комитете пояснили, дефицит связан с процедурой госзаказа, конкурс длится до восьмидесяти дней, а деньги на закупку были выделены только в июне.
Андрей Удалов
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