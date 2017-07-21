Неизвестные выбросили в Черняковицах около ста пятидесяти ртутных ламп

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.07.2017 11:41

У деревни Черняковицы Псковского района неизвестные выбросили около ста пятидесяти ртутных ламп. Все они сброшены в яму у дороги, некоторые разбились. Свалку обнаружили местные жители, о находке сообщили общественникам. Сейчас опасная территория огорожена лентами.

Ртуть является одним из наиболее токсичных веществ в природе, относится к первому, самому высокому классу опасности. Вдыхание её паров, а также потребление солей через пищу очень опасно. Яд накапливается в организме и поражает нервную и кроветворную системы человека, нарушает работу желудка, возможен летальный исход. Добавлю, что утилизировать люминесцентные лампы должны только специальные организации. Планируется, что теперь именно они займутся ликвидацией свалки у Черняковиц.

Виктория Парфенова