Неизвестные выбросили в Черняковицах около ста пятидесяти ртутных ламп

У деревни Черняковицы Псковского района неизвестные выбросили около ста пятидесяти ртутных ламп. Все они сброшены в яму у дороги, некоторые разбились. Свалку обнаружили местные жители, о находке сообщили общественникам. Сейчас опасная территория огорожена лентами.
Ртуть является одним из наиболее токсичных веществ в природе, относится к первому, самому высокому классу опасности. Вдыхание её паров, а также потребление солей через пищу очень опасно. Яд накапливается в организме и поражает нервную и кроветворную системы человека, нарушает работу желудка, возможен летальный исход. Добавлю, что утилизировать люминесцентные лампы должны только специальные организации. Планируется, что теперь именно они займутся ликвидацией свалки у Черняковиц.
Виктория Парфенова
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Июль 2017
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