В Великих Луках сегодня отмечают семьдесят шестую годовщину первого освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.07.2017 11:37

Великие Луки один из трёх городов, который удалось отстоять в самом начале Великой Отечественной. Двадцать первого июля тысяча девятьсот сорок первого года, ровно в пять утра немцы покинули город. К освобождению Великих Лук в Краеведческом музее подготовили экспозицию, рассказывающую о Великой Отечественной войне, в том числе и о героях, которые смогли отстоять свой город.

Армия Гитлера - шесть дивизий - подошли к Лукам восемнадцатого июля сорок первого года. Нанесли сокрушительный урон, но задержаться надолго им так и не удалось.

И мирные жители, и подпольщики, и воины 22 армии тщательно подготовились к освобождению. Оно было внезапным. Фашисты никак не могли понять, как могут русские, которые слабее, могут решиться на такое. Но наши мгновенным ударом выбили их из города.

Но надолго удержать Великие Луки не удалось. Героическая оборона продлилась тридцать три дня. И двадцать пятого августа после многочисленных сражений город всё же был взят фашистами. Оккупация продлилась до семнадцатого января сорок третьего. Поэтому Луки празднуют два освобождения. В честь первого - в Краеведческом музее транслировали кадры военной хроники начала войны, а также рассказали о героических подвигах советских солдат и местных жителей.

Алина Чабан