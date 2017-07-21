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В преддверии Дня города сотрудники Псковского музея-заповедника и неравнодушные псковичи провели субботник у Анастасьевской часовни

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.07.2017 11:27

На левом берегу реки Великой, около Ольгинского моста расположился уникальный памятник древнего Пскова - часовня в честь святой Анастасии. Этот уголок в самом центре Пскова хранит в себе уникальные фрески, созданные по эскизам Рериха. Один минус: территория вокруг постоянно зарастает травой и мусором. Поэтому убирать здесь приходится частенько.

На часовню и прилегающую к ней территорию с моста постоянно бросают бутылки и фантики. Так что эффекта от уборки хватает только на неделю. «А в преддверии Дня города особенно хочется, чтобы было чисто,» - решили сотрудники музея-заповедника и созвали всех желающих. Тем более, что часовня - уникальный памятник истории и культуры. Убрать скошенную траву, собрать мусор, очистить площадку перед часовней от сорняков… Работы хватило на всех. Не остановила псковичей и плохая погода. Некоторые пришли даже целыми семьями.

Светлана Пущина, Василий Норден

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