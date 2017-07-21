С сегодняшнего дня по воскресенье привычная поездка в псковском автобусе превратится в увлекательную экскурсию

Необычный подарок псковичам и гостям города приготовила газета "Псковская правда". С сегодняшнего дня по воскресенье привычная поездка в автобусе превратится в увлекательную экскурсию - будет работать аудиогид. Пассажиры кроме объявления остановок услышат множество любопытных историй о нашем городе.
Совместно с научными сотрудниками музея-заповедника журналисты "Псковской правды" выбрали самые интересные и малоизвестные факты о зданиях и памятниках. Открыть для себя историю Пскова можно будет в автобусах, следующих по маршруту один, семнадцать и одиннадцать.
Дина Перевозчикова
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6