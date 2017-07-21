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С сегодняшнего дня по воскресенье привычная поездка в псковском автобусе превратится в увлекательную экскурсию

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.07.2017 11:11

Необычный подарок псковичам и гостям города приготовила газета "Псковская правда". С сегодняшнего дня по воскресенье привычная поездка в автобусе превратится в увлекательную экскурсию - будет работать аудиогид. Пассажиры кроме объявления остановок услышат множество любопытных историй о нашем городе.

Совместно с научными сотрудниками музея-заповедника журналисты "Псковской правды" выбрали самые интересные и малоизвестные факты о зданиях и памятниках. Открыть для себя историю Пскова можно будет в автобусах, следующих по маршруту один, семнадцать и одиннадцать.

Дина Перевозчикова

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