О детской медицине поговорим с главным врачом Детской областной больницы Аркадием Гохманом в передаче «Полный анамнез» на Радио «Маяк-Псков» 21 июля в 17.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.07.2017 10:34

Около трети детей в России рождаются с различными осложнениями и заболеваниями. Около полумиллиона в детском возрасте получают травмы, которые требуют серьезного медицинского вмешательства. Среди российских школьников абсолютно здоровы только 20 процентов. Спроектируем эту ситуацию на Псковскую область. О детской медицине и качестве оказания медицинской помощи в регионе поговорим с главным врачом Детской областной клинической больницы Аркадием Гилеровичем Гохманом. Слушайте нас в передаче «Полный анамнез» на Радио «Маяк-Псков» 21 июля в 17.10