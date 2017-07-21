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О детской медицине поговорим с главным врачом Детской областной больницы Аркадием Гохманом в передаче «Полный анамнез» на Радио «Маяк-Псков» 21 июля в 17.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.07.2017 10:34

О детской медицине поговорим с главным врачом Детской областной больницы Аркадием Гохманом в передаче «Полный анамнез» на Радио «Маяк-Псков» 21 июля в 17.10Около трети детей в России рождаются с различными осложнениями и заболеваниями. Около полумиллиона в детском возрасте получают травмы, которые требуют серьезного медицинского вмешательства. Среди российских школьников абсолютно здоровы только 20 процентов. Спроектируем эту ситуацию на Псковскую область. О детской медицине и качестве оказания медицинской помощи в регионе поговорим с главным врачом Детской областной клинической больницы Аркадием Гилеровичем Гохманом. Слушайте нас в передаче «Полный анамнез» на Радио «Маяк-Псков» 21 июля в 17.10

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