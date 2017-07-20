Все псковские службы готовы к празднованию Дня города

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.07.2017 21:34

На оргкомитете Управление МЧС, полиция, скорая помощь отчитались о том, как будет обеспечиваться порядок во время праздничных мероприятий. Ответственные лица обсудили все нюансы от безопасности горожан во время фейерверка, до наличия огнетушителей в каждой торговой палатке на ярмарке.

Управление городского хозяйства со своей стороны также подготовило все объекты: площадки для спортивных и интерактивных мероприятий, Детский парк, а также все памятники и мемориалы, через которые пройдет традиционный поезд памяти. Псковичей ждет обширная программа, помимо традиционных мероприятий организаторы подготовили множество сюрпризов.

Татьяна Борисова