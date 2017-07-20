logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости

Псковская федерация шахмат планирует создать в областной столице новый Дом шахмат

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 20.07.2017 17:23

Объединение примет участие в торгах за здание в центре города, на улице Некрасова. Это расселённый ветхий дом. Сейчас он переведен в нежилой фонд и выставлен на аукцион. У Федерации есть инвесторы, которые готовы вложиться в реконструкцию здания.

Ранее псковские шахматисты обращались к городским властям с просьбой выделить для них помещение, но подходящих вариантов не было. Сейчас Федерация размещается в нескольких кабинетах в здании по улице Свердлова, в которых нет условий для проведения крупных соревнований.

Иван Павлов

SocButtons v1.5
 

Новости

 
 
Kinza
соавтор
Россия 1
Хлебосол
Радио России Радио Маяк
Россия 24
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6