Псковская федерация шахмат планирует создать в областной столице новый Дом шахмат

Объединение примет участие в торгах за здание в центре города, на улице Некрасова. Это расселённый ветхий дом. Сейчас он переведен в нежилой фонд и выставлен на аукцион. У Федерации есть инвесторы, которые готовы вложиться в реконструкцию здания.
Ранее псковские шахматисты обращались к городским властям с просьбой выделить для них помещение, но подходящих вариантов не было. Сейчас Федерация размещается в нескольких кабинетах в здании по улице Свердлова, в которых нет условий для проведения крупных соревнований.
Иван Павлов
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