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ОМВД России по Псковскому району разыскивает четырнадцатилетнюю Ольгу Дмитриеву

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.07.2017 17:40

Семнадцатого июля она ушла из детской деревни «SOS» в деревне Борисовичи. И до настоящего времени её местонахождение неизвестно. На вид шестнадцать-семнадцать лет, средней полноты, волосы прямые темно-русые, рост сто шестьдесят пять сантиметров, глаза серые. Была одета в белое платье в чёрную вертикальную полоску, «толстовку» с капюшоном синего цвета, белые босоножки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей Дмитриевой Ольги Романовны, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району  по адресу: Псковский район, деревня Уграда дом 19 или по телефонам: 8(8112) 67-68-44, 67-68-51

Кирилл Радион

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