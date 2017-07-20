Сегодня Псковский избирком завершает прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты городской Думы

На очередном заседании члены избиркома одобрили списки трех партий – «Единой России», «Яблока», и ЛДПР. КПРФ и «Справедливая Россия» были зарегистрированы ранее. Таким образом в выборах примут участие все парламентские партии. На заседании члены избиркома также зарегистрировали несколько одномандатников, которым вручили удостоверения кандидатов.
Прием документов на регистрацию завершается сегодня в шесть часов вечера.
Иван Павлов
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6