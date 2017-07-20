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Сегодня Псковский избирком завершает прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты городской Думы

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.07.2017 17:36

На очередном заседании члены избиркома одобрили списки трех партий – «Единой России», «Яблока», и ЛДПР. КПРФ и «Справедливая Россия» были зарегистрированы ранее. Таким образом в выборах примут участие все парламентские партии. На заседании члены избиркома также зарегистрировали несколько одномандатников, которым вручили удостоверения кандидатов.

Прием документов на регистрацию завершается сегодня в шесть часов вечера.

Иван Павлов

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